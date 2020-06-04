с чего всё началось

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.

Космос Зафиксирована мощнейшая за два года вспышка на Солнце Сотрудники NASA сообщили о крупнейшей с 2017 года вспышке на Солнце, пишет сайт argumenti.ru Речь идет о вспышке М-класса, которую классифицируют как среднюю из больших. 612

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,4K

Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 23

Политика Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2» Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.

Происшествия На Невском проспекте Петербурга студенту выстрелили в голову В центре Петербурга, на Невском проспекте, у дома 137, произошел групповой конфликт, в ходе которого неизвестный выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся. 103

Политика Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях. 364

Здоровье В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки. 12

Общество Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей: он по-прежнему высок, однако уже с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда.

Общество Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США. 11

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 312

Общество СК завел уголовное дело на Николая Платошкина Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 3,5K

Гаджеты Все смартфоны, которые получат Android 11 Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного. 3

Экономика Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов «Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина. 24

Политика В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. 427

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. 7

Здоровье Министр здравоохранения отчитался о выплатах медикам Что касается выплаты за борьбу с коронавирусом, то по оценкам Мурашко, за май ее должны получить в два раза больше медработников, чем за апрель. 5

Политика Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США. 89