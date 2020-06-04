Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Столичный мэр Сергей Собянин в эфире канала "Россия-24
" заявил, что большая часть мер, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменена к 1 июля.
Газета.Ru14:28

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Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

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Комсомольская правда12:55

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Агентство Москва12:00
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Общество

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Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»

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Политика

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Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
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Здоровье

В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек

Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки.
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Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей: он по-прежнему высок, однако уже с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда.
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Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

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Генеральный директор Telegram Павел Дуров поддержал предложение депутатов "Справедливой России" Федота Тумусова и Дмитрия Ионина разблокировать мессенджер в России.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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