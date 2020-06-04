Коронавирус
РИА НовостиСтрогие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Столичный мэр Сергей Собянин в эфире канала "Россия-24" заявил, что большая часть мер, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменена к 1 июля.Газета.Ru14:28
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Собянин сообщил, когда в Москве снимут большую часть ограничений по коронавирусу
Комсомольская правда21:01
Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы14:02
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