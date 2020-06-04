с чего всё началось

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

Общество Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 408

Политика В Японии призвали «отобрать» Курилы у России Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. 1K

Авто Появились рендеры преемника Lada Largus В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus. 20

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 783

Наука Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками. 5

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 1,4K

Авто Lada ушла с авторынка Евросоюза По словам представителя генерального дистрибьютора «АвтоВАЗа» в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland, автомобили Lada перестали поступать к европейским автодилерам, последняя поставка была еще в марте текущего года. 267

Происшествия Новокузнецких чиновников подозревают в массовых хищениях В новокузнецком отделе Следственного комитета изучили документацию и приняли решение открыть шесть уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 30

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Происшествия Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования» Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,9K

Происшествия Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины. 26

Происшествия В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства. 59

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 19

Происшествия В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 11

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3,2K

Происшествия Глава «Российской венчурной компании» задержан Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко. 358