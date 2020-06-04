Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтрогие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Столичный мэр Сергей Собянин в эфире канала "Россия-24
" заявил, что большая часть мер, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменена к 1 июля.
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Собянин сообщил, когда в Москве снимут большую часть ограничений по коронавирусу

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