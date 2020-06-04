Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтрогие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Столичный мэр Сергей Собянин в эфире канала "Россия-24
" заявил, что большая часть мер, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменена к 1 июля.
Газета.Ru14:28

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Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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