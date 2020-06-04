с чего всё началось

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

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