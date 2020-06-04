с чего всё началось

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

Космос Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе В работе обосновано, что посадочные станции и роверы не способны охватить исследованиями с целью поиска следов жизни большие площади, а коптеры, воздушные шары и дирижабли зависят от плотности атмосферы и ветров исследуемых планет.

Общество Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 4K

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Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 387

Происшествия Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования» Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.

Технологии «ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы» Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты. 23

Армия и оружие В Хабаровске прошли первые тренировки участников парада Победы Хабаровск, 4 июня 2020, 05:31 — REGNUM В Хабаровске начались тренировки подразделений, которые примут участие в военном параде 24 июня в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 701

Политика В Японии призвали «отобрать» Курилы у России Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. 581

Общество Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью. 136

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 4

Общество Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider. 17

Политика Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление РИА Новости Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что причиной ЧП с разливом топлива в Норильске стало таяние вечной мерзлоты.

Общество В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион Пассажиров, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина при условии, что у них нет признаков ОРВИ, сообщает правительство региона.