Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.

с чего всё началось

Правительство РФ считает, что от системы мусоропроводов в жилых многоквартирных домах необходимо отказаться. Такой способ утилизации отходов мешает их сортировке. Вице-премьер Виктория Абраменко уже утвердила план внедрения раздельного сбора мусора.

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