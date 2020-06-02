Общество
Live24Строить дома без мусоропроводов предложило Правительство
Правительство РФ считает, что от системы мусоропроводов в жилых многоквартирных домах необходимо отказаться. Такой способ утилизации отходов мешает их сортировке. Вице-премьер Виктория Абраменко уже утвердила план внедрения раздельного сбора мусора.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.РБК04:03
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