Общество

Live24Live24Строить дома без мусоропроводов предложило Правительство

Правительство РФ считает, что от системы мусоропроводов в жилых многоквартирных домах необходимо отказаться. Такой способ утилизации отходов мешает их сортировке. Вице-премьер Виктория Абраменко уже утвердила план внедрения раздельного сбора мусора.
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Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
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