Общество

РБКРБКСтроители показали Крымский мост с подсветкой

В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост». «На один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами», — говорится в сообщении.
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