Экономика
Деловое.ТВСтроительные компании в Петербурге массово покидают рынок
За текущий месяц обанкротились 30 подрядных организаций с выручкой от 100 млн рублей. Строительные компании в Петербурге массово покидают рынок. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков "СПАРК-Интерфакс".
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с чего всё началось
В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.РБК Санкт-Петербург05:47
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