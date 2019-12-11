Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВСтроительные компании в Петербурге массово покидают рынок

За текущий месяц обанкротились 30 подрядных организаций с выручкой от 100 млн рублей. Строительные компании в Петербурге массово покидают рынок. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков "СПАРК-Интерфакс".
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В Петербурге строительные организации массово покидают рынок

В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.
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