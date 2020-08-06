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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Строительным компаниям ищут деньги на зарплаты

Строительным компаниям ищут деньги на зарплаты Законодатели и эксперты задумались, как помочь застройщикам сохранить персонал в кризис.В источнике
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Коммерсантъ

Строительным компаниям ищут деньги на зарплаты

Коммерсантъ18:24
Время Бухгалтера

Строительным предприятиям хотят на два года снизить взносы

Время Бухгалтера04:07
EastRussia

Крупным застройщикам в России ищут деньги на зарплаты

EastRussia03:56
Саминвестор

Власти обсуждают способы помощи застройщикам

Саминвестор01:24
URA.Ru

Строителям перестали платить зарплату. Власти ищут выход из кризиса

URA.Ru21:45
TATRE.ru

В Совете Федерации обсуждают возможность снижения страховых выплат для застройщиков

TATRE.ru06:29

Финляндия вновь ограничит туристические поездки с некоторыми странами

Решение о восстановлении ограничений на въезд в страну для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры приняли в правительстве Финляндии, 6 августа сообщили в пресс-службе правительства.
ИА Красная Веснавчера в 10:06
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Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сказали в пресс-службе.
Парламентская газета02:31

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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НЛМК продолжает снижать экологическое воздействие в рамках программы модернизации

В рамках программы модернизации доменного и сталеплавильного производства Новолипецкого металлургического комбината будет снижено воздействие на окружающую среду и увеличена производительность оборудования.
ГТРК Липецк04:18

В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.
RT на русском06:17
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
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В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru03:21
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