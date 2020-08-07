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Время Бухгалтера
Время Бухгалтера

Строительным предприятиям хотят на два года снизить взносы

Сенаторы и представители экспертного сообщества думают, как помочь строительным компаниям сохранить персонал и уровень оплаты труда. Представители Совфеда предлагают сократить этой отрасли страховые взносы с 30 до 15 процентов на двухлетний период.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Строительным компаниям ищут деньги на зарплаты

Сенаторы предлагают освободить на два года компании отрасли от страховых выплат с фонда оплаты труда (ФОТ), а Центр стратегических разработок — объявить на полгода каникулы по уплате налога на прибыль.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
TATRE.ru

В Совете Федерации обсуждают возможность снижения страховых выплат для застройщиков

TATRE.ru06:29
Вместе-РФ

Сенатор Мельниченко просит правительство помочь сохранить штат строительных компаний

Вместе-РФ06:19
URA.Ru

Строителям перестали платить зарплату. Власти ищут выход из кризиса

URA.Ru21:45
EastRussia

Крупным застройщикам в России ищут деньги на зарплаты

EastRussia03:56
Саминвестор

Власти обсуждают способы помощи застройщикам

Саминвестор01:24
Время Бухгалтера

Строительным предприятиям хотят на два года снизить взносы

Время Бухгалтера04:07
Коммерсантъ

Строительным компаниям ищут деньги на зарплаты

Коммерсантъ18:24

Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера

В последние годы Лукашенко на выборах противостояли известные оппозиционеры (например Андрей Санников в 2010 году или Александр Милинкевич в 2005 году), тогда как эти трое до весны этого года не были известны как профессиональные критики власти.
Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера
РБК09:24

В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах в отношении компании

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, а также сделок, касающихся соцсети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними предприятиями.
Инфорос06:36

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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