Строительным предприятиям хотят на два года снизить взносы
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Сенаторы и представители экспертного сообщества думают, как помочь строительным компаниям сохранить персонал и уровень оплаты труда. Представители Совфеда предлагают сократить этой отрасли страховые взносы с 30 до 15 процентов на двухлетний период.В источнике
С чего всё началось
Строительным компаниям ищут деньги на зарплаты
Сенаторы предлагают освободить на два года компании отрасли от страховых выплат с фонда оплаты труда (ФОТ), а Центр стратегических разработок — объявить на полгода каникулы по уплате налога на прибыль.
Коммерсантъ18:24
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