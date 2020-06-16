Экономика
ИА Красная ВеснаСтроительство ЦКАД подорожало до 330 млрд рублей
Стоимость строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье достигла 330 млрд рублей, заявили в Счетной палате РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что в 2019 году стоимость проекта выросла на 2,6 млрд рублей и достигла 315,9 млрд рублей.
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EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре
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Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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