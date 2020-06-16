Экономика
КоммерсантъНа завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, говорится в материалах Счетной палаты.
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Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Автоновости дня вчера в 03:15
Общество
Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК 06:24
Технологии
Adobe Flash прекратит работу 31 декабря
Разработчики еще три года назад объявили о прекращении работы приложения Adobe Flash в 2020 году.
Актуальные Новости 05:28
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Технологии
Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider
Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews вчера в 17:24
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Экономика
Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб
Как судились "Росгосстрах" и структура Гинера "Росгосстрах" требует от "Капитал Лайфа" 151 млрд руб. за использование товарных знаков.
РБК 05:54
Футбол
Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе
ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
Soccer.ru вчера в 07:11
Общество
Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России
Выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:51
Экономика
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
РИА Новости вчера в 19:18
Происшествия
К Ефремову снова приехали силовики
Артиста могут забрать на очередной допрос по делу о смертельной автомобильной аварии. К Михаилу Ефремову снова приехали силовики.
Piter.tv 05:09
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Общество
Россиян, планирующих голосовать онлайн, поджидают хакеры
Эксперты по кибербезопасности предупреждают о возможной волне мошеннических атак на россиян, ищущих в сети информацию о голосовании по конституционным поправкам и официальным розыгрышам призов для его участников.
Вести.Ru 01:54
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Театры
Главный режиссер театра Российской Армии Борис Морозов уходит с поста
Главный режиссер Центрального театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост после 25 лет работы.
Аргументы и Факты 06:20
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Футбол
Златан Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю» после окончания сезона
Форвард итальянцев намерен продолжить карьеру на родине. Шведа хочет подписать «Хаммарбю», совладельцем которого он сам и является.
ODDS.ru вчера в 01:04
Происшествия
В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки
Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 08:26
Общество
Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию
В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
Футбол
Хосеп Гвардьола подтвердил уход Давида Сильвы из «Манчестер Сити»
Спорт-Экспресс 05:58
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36