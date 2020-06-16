Экономика
ИнтерфаксСтроительство ЦКАД с учетом доводки подорожало до 330 млрд рублей
Анализировался период 2019 года и при необходимости - более ранние периоды. Как отмечает ведомство, строительство ЦКАД за прошлый год подорожало, но к завершению не приблизилось. На начало 2020 года техническая готовность пусковых комплексов №1 и №5 составляла 49% и 61%, соответственно.
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Счетная палата: Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.
Sport24.ru вчера в 10:30
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Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа
53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа Сальма Хайек не боится показывать свое лицо без макияжа.
Экспресс газета 01:19
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Спорт
Оргкомитет сообщил о возможном повторном переносе Олимпиады в Токио
По словам директора организационного комитета летних олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси, соревнования вновь могут перенести.
Невские Новости 00:18
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости вчера в 09:47
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал об отношении семьи Захарова к актеру
Слово и Дело 14 июня в 02:29
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Политика
Жириновский предложил разделить США на две части
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части, где порознь могли бы жить афроамериканцы и белые.
Известия 00:29
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском вчера в 15:28
Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК 00:00
Здоровье
В Ульяновской области увеличат выплаты по программе «Земский фельдшер»
Ульяновск, 16 июня 2020, 08:13 — REGNUM В Ульяновской области планируют увеличить размер единовременных выплат по «земским» программам для медицинских работников и разработать проект «Земский главный врач».
REGNUM 01:13
Общество
Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса
В воскресенье в Пекине, по данным правительства, протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
RuNews24.ru вчера в 01:17
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения
Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками элегантным снимком в облегающем белом платье.
OvideO.ru вчера в 13:52
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Известия вчера в 23:52
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Политика
Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян
"Прошу правительство обстоятельно все это проработать, и если действительно сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", - сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Папарацци сняли модель Victoria’s Secret в бикини на пляже
Lenta.ru вчера в 19:02
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas
В социальных сетях набирает популярность видео, на кадрах которого девушка сравнивает песни российской группы с хитами когда-то популярного музыкального коллектива из США The Black Eyed Peas.
Экономика сегодня вчера в 18:49
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ 14 июня в 21:25
Шоу-бизнес
Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Шукшина похвалила вдову актера Сергея Бодрова, который трагически погиб около 20 лет назад.
RuNews24.ru 01:01
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56