Экономика

Утро.ruУтро.ruСтроительство «Северного потока-2» из-за Дании влетит в копеечку

Прокладка труб газопровода "Северный поток-2" в обход датской территории в Балтийском море обойдется акционерам Nord Stream AG в дополнительные "сотни миллионов долларов". Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
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Строительство «Северного потока-2» из-за Дании влетит в копеечку

Утро.ru11:58

Зубков оценил прокладку «Северного потока-2» в обход Дании в «сотни миллионов долларов»

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Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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