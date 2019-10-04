Экономика
Утро.ruСтроительство «Северного потока-2» из-за Дании влетит в копеечку
Прокладка труб газопровода "Северный поток-2" в обход датской территории в Балтийском море обойдется акционерам Nord Stream AG в дополнительные "сотни миллионов долларов". Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
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Футбол
Юран подтвердил, что готов возглавить «Спартак»
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран сообщил, что в любой момент готов возглавить красно-белых.
Матч ТВ 08:31
Музыка
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
Московский Комсомолец вчера в 10:55
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Музыка
KISS дадут концерт в океане для акул
Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
РЕН ТВ 09:33
Гаджеты
Microsoft выпустит смартфон на Android
В Нью-Йорке (США) состоялось пресс-мероприятие, на котором представители компании Microsoft объявили о скором выпуске на рынок девайса Surface Duo, работающего на операционной системе Android.
Кубанские новости вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Авто
Опубликованы фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
В интернете появились фотографии новой Skoda Octavia без камуфляжа в кузове лифтбек.
Тавто.Ру 04:20
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 09:46
Политика
В Иране освободят задержанную российскую журналистку
РИА Новости 12:18
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com вчера в 07:57
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета 11:54
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17
Футбол
Эксперты уверены, что Тедеско возглавит «Спартак»
Аналитики букмекерских контор оценили вероятность того, что новым главным тренером московского «Спартака» станет экс-наставник «Шальке» Доменико Тедеско.
Нева Спорт 11:22
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Футбол
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Спорт-Экспресс 11:33
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 09:50
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Здоровье
Девочку в «маске Бэтмана» прооперируют уже в этом месяце
Россия.Кубань 12:09
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 01:50
Политика
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 12:08
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50