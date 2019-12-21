Политика

Lenta.ruLenta.ruСтроительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США. Об этом сообщается на сайте компании.
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Allseas приостановила работу над «Северным потоком — 2» из-за США

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Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

РБК19:21
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