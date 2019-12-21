Политика
Lenta.ruСтроительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США. Об этом сообщается на сайте компании.
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Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Гаджеты
Появились первые изображения нового iPhone SE 2
В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Общество
Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году
Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Здоровье
Легендарному кардиохирургу Лео Бокерии исполняется 80 лет
22 декабря легендарный кардиохирург Лео Бокерия, подаривший тысячам пациентов второй день рождения, отметит свой праздник.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в гостях проиграла «Хоффенхайму»
«Хоффенхайм» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Наука
Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов
Именем профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского назвали новый минерал, найденный в железном метеорите Уакит.
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США
Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Армия и оружие
Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М
Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Единоборства
Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Баскетбол
Баскетбол. ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в Евролиге
ЦСКА с десятью победами в 15-ти матчах занимает 5-е место в таблице Евролиги.
Здоровье
Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям
По словам Голиковой, есть еще один важный момент, заключающийся в желании родителей больных детей получить услуги за рубежом.
Политика
Отголоски стрельбы на Лубянке
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.