с чего всё началось

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ. Запрет введен датскими властями до сентября, передают Die Welt и NDR.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 20

Технологии Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС. 43

Происшествия В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. 114

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 259

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 468

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Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 59

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Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 19

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