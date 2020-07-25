Политика
КоммерсантъСтроительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ. Запрет введен датскими властями до сентября, передают Die Welt и NDR.
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с чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает NDR Info.Вести.Ru09:58
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Футбол
Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 08:20
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
CyberSport.ru 23 июля в 12:02
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Футбол
Игроки «Зенита» сломали трофей после победы в Кубке России по футболу
Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России 2019/20 сломали крышку трофея.
ПолитРоссия 13:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
News.ru 07:11
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия
На Окружной локомотив врезался в фуру, есть пострадавший
На 4-й Окружной улице локомотив врезался в фуру, пострадал 30-летний водитель грузовика.
Клопс 13:41
Здоровье
В России в реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3 100 человек.
ТАСС 14:00
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Авто
Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
Концерн Toyota объявил цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. Старт продаж новинки намечен на сентябрь 2020 года.
Новые автомобили 10:15
Происшествия
Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека
В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Политика
Дегтярев обвинил иностранцев в организации митингов в Хабаровском крае
Дегтярев сказал журналисту Би-би-си, что иностранцы прилетели в Хабаровск, чтобы «раскачивать ситуацию».
RuNews24.ru вчера в 03:23
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Кино
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
КП - Нижний Новгород вчера в 09:29
Происшествия
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24