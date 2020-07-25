Политика
КоммерсантъСтроительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ. Запрет введен датскими властями до сентября, передают Die Welt и NDR.
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с чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает NDR Info.Вести.Ru09:58
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Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
После победы «Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России, ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
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Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
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Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
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Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ вчера в 12:47
Происшествия
На Красной площади задержали двух людей в костюмах растений
Молодых людей повезли в отдел полиции Китай-город.
Эхо Москвы 16:06
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Эхо Москвы 22 июля в 23:48
Армия и оружие
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости 15:18
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Шоу-бизнес
Подруга «танцующего миллионера» оригинально показала беременный животик
7Дней.ру 23 июля в 18:30
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании
Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами
В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
Известия вчера в 08:27
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Космос
Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году
Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 вчера в 08:01
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Киберспорт
Ceb вернулся в стартовый состав OG — SumaiL покинул команду
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс занял позицию офлейнера в стартовом ростере по Dota 2. В составе он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
CyberSport.ru 13:07
Авто
Завод в Калининграде начнет выпуск BMW в 2021 году
В июле 2021 года компания «АВТОТОР» планирует открыть самый крупный завод по производству BMW на базе собственного комплекса в поселке Александра Космодемьянского.
Avtovesti.com 05:20
Кино
В новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» показали чудовищ
В конце трейлера создатели шоу показали зрителям чудовище, похожее на Ктулху.
REGNUM 07:01
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40