с чего всё началось

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ. Запрет введен датскими властями до сентября, передают Die Welt и NDR.

Общество В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón. 151

Здоровье Люди с избыточным весом в три раза чаще умирают от коронавируса Ожирение стало еще одной серьезной опасностью при коронавирусе. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Шоу-бизнес Раскрыты детали конфликта Джонни Деппа и Эмбер Херд Подруга Эмбер Херд, Ракель Рокки Пеннингтон, рассказала о «самой большой ссоре» актрисы с ее бывшим супругом Джонни Деппом.

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 28

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. 198

Шоу-бизнес В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.

Единоборства Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего. 2

Футбол Полузащитник «Химок» Корян: «Судьи выиграли кубок» Полузащитник подмосковных «Химок» Аршак Корян подверг критике судейство в финальном матче Кубка России против «Зенита».

Общество Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1». 32

Общество МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства. 7

Политика Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры» Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.

Футбол Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу» Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.