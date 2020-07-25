Политика
КоммерсантъСтроительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ. Запрет введен датскими властями до сентября, передают Die Welt и NDR.
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с чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает NDR Info.Вести.Ru09:58
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Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия 16:24
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Здоровье
Люди с избыточным весом в три раза чаще умирают от коронавируса
Ожирение стало еще одной серьезной опасностью при коронавирусе. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
ToDay News Ufa 09:17
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 12:14
Шоу-бизнес
Раскрыты детали конфликта Джонни Деппа и Эмбер Херд
Подруга Эмбер Херд, Ракель Рокки Пеннингтон, рассказала о «самой большой ссоре» актрисы с ее бывшим супругом Джонни Деппом.
Известия 17:30
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК 23 июля в 18:02
Наука
Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние
Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин
В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 23 июля в 04:40
Футбол
Полузащитник «Химок» Корян: «Судьи выиграли кубок»
Полузащитник подмосковных «Химок» Аршак Корян подверг критике судейство в финальном матче Кубка России против «Зенита».
Евро-футбол.ру 17:11
Происшествия
Три человека погибли при падении самолета на дом в Германии
Как сообщает RP Online, в результате крушения погибли три человека. Сверхлегкий самолет упал на крышу многоквартирного дома и загорелся.
РБК 13:15
Общество
Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве
Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 15:02
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service 22 июля в 02:34
Общество
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Авто
Раскрыты комплектации и цены нового Kia K5 для России
Актуальные Новости 22 июля в 12:20
Политика
Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»
Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Весна вчера в 15:06
Общество
В Instagram умершей от рака Джеммы Сиссон опубликован прощальный пост
Как сообщает ToDay News Ufa, 39-летняя Джемма Сиссон умерла после двух лет безуспешного лечения от рака.
ToDay News Ufa 12:26
Футбол
Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу»
Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.
ProstoProSport 16:49
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Футбол
Кроос: «Бэйла покупали не для того, чтобы он играл так мало»
Бэйла покупали не для того, чтобы он играл так мало.
Евро-футбол.ру 14:42
Общество
Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании
Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55