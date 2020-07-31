Общество
Lenta.ru«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Компания Nord Stream 2 AG сможет приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" сразу после истечения 3 августа срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики, вне зависимости от того, поступят ли апелляции.ТАСС06:46
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