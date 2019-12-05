Политика

Lenta.ruLenta.ruСтроительство «Северного потока-2» ускорилось

В начале декабря сообщалось, что США готовят «санкционный трюк» против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке труб и кабелей под водой.
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Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

ТАСС04:34

Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

RT на русском04:20

В Европе заявили о возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2»

Известия04:46

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Газета.Ru04:26

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

REGNUM04:48

Строительство «Северного потока — 2» ускорили в ожидании санкций США

News.ru04:55

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:28
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

News.ru вчера в 02:26
Здоровье

Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Известия вчера в 22:08
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Политика

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Известия 09:31
Политика

Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
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Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН 02:56
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Ореанда-Новости 03:13
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

МИД подтвердил объявление болгарского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел России подтвердило объявление болгарского дипломата персоной нон грата.
Известия 07:24
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Общество

Медведев заявил о росте реальных доходов россиян

Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
ПолитРоссия 04:33
Политика

Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы

Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска.
News.ru 08:40
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Происшествия

Появилось видео драки с участием капитана клуба КХЛ

Lenta.ru 08:58
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Происшествия

В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим

Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Российская газета 08:33
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM 03 декабря в 14:10
Культура

Путин наградил получившую звание «Волонтер года» девушку из Татарстана

Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая победила в конкурсе "Доброволец России — 2019" и получила звание "Волонтер года".
Народные новости 09:11
Политика

На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Общество

Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы

Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.
BFM.ru 08:58
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости вчера в 04:07
Общество

Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
РИА Новости 07:10
Происшествия

В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Известия 07:10
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
ТАСС 03 декабря в 04:14
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

С 1 января 2020 года водителям транспортных средств, передвигающихся по дорогам общего пользования без регистрационных номерных знаков, грозит штраф в размере от 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения.
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Происшествия

В Бийске женщина жестоко и цинично убила свою 11-месячную дочь

Piter.tv 02:13
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Американские ученые впервые распечатали трахею на биопринтере

Хайтек 08:39
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