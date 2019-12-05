Политика

Lenta.ruLenta.ruСтроительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу OMV Райнера Зеле. По его словам, процесс будет зависеть от погодных условий.
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Строительство «Северного потока - 2» ускорилось

Газета.Ru10:50

Строительство «Северного потока — 2» ускорили в ожидании санкций США

News.ru04:55

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:28

В Европе заявили о возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2»

Известия04:46

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

ТАСС04:34

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

REGNUM04:48

Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

RT на русском04:20
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

РБК 14:09
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru 08:17
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 14:06
Авто

Представлен обновленный Jaguar F-Type

Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Руис и Джошуа провели дуэль взглядов

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе мексиканец Энди Руис провел дуэль взглядов со своим соперником британцем Энтони Джошуа.
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Владимир Путин наградил волонтера из Казани

Волонтером года стала жительница Казани — Инесса Клюкина.
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Фигурное катание

Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
РИА Новости 13:04
Культура

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Армия и оружие

По Алеппо нанесён ракетный удар

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) нанесли новый ракетный удар по жилому дому в населённом пункте Вахиди к югу от города Алеппо.
Rusvesna.su вчера в 18:15
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

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Общество

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Lenta.ru 04:17
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Прокурор запросил четыре года колонии студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
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Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Экономика

Saudi Aramco установит мировой рекорд во время IPO

При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
РБК 12:47
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС 11:55
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Политика

В конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

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Александр Овечкин использовал паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»

Во время игры Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо на скамейке запасных.
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В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
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Общество

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

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