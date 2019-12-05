Политика

Lenta.ruLenta.ruСтроительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу OMV Райнера Зеле. По его словам, процесс будет зависеть от погодных условий.
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Строительство «Северного потока - 2» ускорилось

Газета.Ru10:50

Строительство «Северного потока — 2» ускорили в ожидании санкций США

News.ru04:55

В Европе заявили о возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2»

Известия04:46

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

REGNUM04:48

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

ТАСС04:34

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:28

Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

RT на русском04:20
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Политика

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Ведомости 12:01
Политика

Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
РБК 10:33
Общество

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

Газета.Ru 09:16
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России.
Известия 11:08
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском вчера в 09:23
Происшествия

Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии

Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы.
Москва 24 12:18
Наука

Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками

Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
N+1 05:33
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Политика

Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС 06:26
Фигурное катание

Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 10:32
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Политика

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
REGNUM 11:03
Политика

Пентагон назвал СНВ-3 недостаточным

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд заявил, что преждевременно «говорить о конце» Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Взгляд.ру 10:33
Культура

Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере

Общественная служба новостей 08:38
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился трейлер нового долгожданного фильма о Джеймсе Бонде.
Комсомольская правда вчера в 11:36
Политика

В ДНР ответили на призыв Киева сменить представителей в Минске

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что украинская сторона предлагает сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске.
RT на русском 11:03
Экономика

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.
News.ru 03 декабря в 07:46
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Общество

Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа

В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.
Телепрограмма вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Гаджеты

Роскачество выбрало лучшие наушники

Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, обновила рейтинг лучших наушников.
Вести.Хайтек 10:56
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым

Емельяненко отметил, что его сейчас будут вызывать на бой все, пишет RT.
Город55.ру 09:03
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru вчера в 08:09
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Газета.Ru 02:14
Общество

В Крыму суд приостановил работу парка львов «Тайган»

Постановлением Белогорского районного суда Республики Крым работа парка львов "Тайган", вокруг которого в последние недели разразился крупный скандал, приостановлена на 30 дней.
Российская газета 10:54
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
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