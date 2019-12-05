Политика

Lenta.ruLenta.ruСтроительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу OMV Райнера Зеле. По его словам, процесс будет зависеть от погодных условий.
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Оператор «Северного потока - 2» ускорил укладку труб

Газета.Ru10:50

Строительство «Северного потока — 2» ускорили в ожидании санкций США

News.ru04:55

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

ТАСС04:34

В Европе заявили о возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2»

Известия04:46

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

REGNUM04:48

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:28

Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

RT на русском04:20
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США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
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Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая

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ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии

Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.
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В Киеве допустили предоставление Донбассу дополнительных полномочий

Помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина после саммита в нормандском формате готова провести конституционную реформу в части децентрализации, в рамках которой у неподконтрольных сейчас Киеву территорий Донбасса могут появиться дополнительные полномочия, передает ТАСС.
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Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»

Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
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Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
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YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
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Слуцкий может возглавить греческий АЕК

Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
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Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Энергетика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 15:18
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Армия и оружие

США заказали девять подлодок-убийц

Как пишет военный новостной ресурс «Defense-aerospace» со ссылкой на министерство обороны США, 2 декабря 2019 года Пентагон объявил о заключении контракта с корпорацией General Dynamics Electric Boat на постройку девяти подводных лодок класса Virginia Block V. Сообщается, что сумма контракта составляет порядка 22-х миллиардов долларов.
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Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым

Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
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Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы в Финале ГП

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 14:54
Футбол

Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
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Политика

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Газета.Ru 10:32
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
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Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

РИА Новости 08:30
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Lenta.ru 03:30
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе возросло

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Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
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Шоу-бизнес

Отец Фриске сообщил, что Шепелев лжёт об умершей Жанне и сыне Платоне

Часть заявлений прямо свидетельствовали о том, что умершая Фриске имела с отцом «тяжелейшие отношения» и разговаривала с тем не чаще, чем раз в полгода.
HotGeo 14:18
Баскетбол

ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
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Футбол

Гол экс-полузащитника «Зенита» принес «Парме» победу над «Фрозиноне»

Эрнани в 2017 году выступал за российский «Зенит». Таким образом «Парма» вышла в 1/8 финала соревнований.
ProstoProSport 14:05
Футбол

ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера

Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 14:53
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