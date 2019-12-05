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Политика США ввели новые санкции против России Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

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