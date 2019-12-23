Политика

Татар-информТатар-информОператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ

Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказал официальный представитель компании Йенс Мюллер, передает РИА Новости.
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Строителям «Северного потока-2» осталось проложить 160 км труб

РБК12:34

Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал санкции США

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Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%

РЕН ТВ09:41

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Строительство «Северного потока - 2» завершено на 93,5%

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Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Интерфакс10:20

СМИ: Кабмин ФРГ рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2»

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В Минобороны провели ротацию кадров

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Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением

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В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
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