Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что стремление США и НАТО нагнетать ситуацию в сфере безопасности стало причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин в беседе со "Звездой".
Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере сообщил изданию Ilta-Sanomat, что организация проведет расследование инцидента с участием российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпиаде в Пекине.