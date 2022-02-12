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Строительство элеваторного комплекса в Татарстане начнется в 2022 году

Строительство элеваторного комплекса компании "Август" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане начнется в 2022 году.
ТАСС
Сроки перенесли в том числе из-за изменений цен на стройматериалы, сообщил ТАСС в субботу глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.
ТАСС
Проектная мощность элеватора - 140 тыс. тонн единовременного хранения зерна.
ТАСС
Глава района рассказал, что в соседних населенных пунктах предполагается строительство жилья для сотрудников мультимодального логоцентра.
БИЗНЕС Online

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В Татарстане в 2022 году начнется перенесенное ранее строительство элеваторного комплекса
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