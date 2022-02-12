ТАСССтроительство элеваторного комплекса в Татарстане начнется в 2022 годуСтроительство элеваторного комплекса компании "Август" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане начнется в 2022 году.ТАСССроки перенесли в том числе из-за изменений цен на стройматериалы, сообщил ТАСС в субботу глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.ТАССПроектная мощность элеватора - 140 тыс. тонн единовременного хранения зерна.ТАССГлава района рассказал, что в соседних населенных пунктах предполагается строительство жилья для сотрудников мультимодального логоцентра.БИЗНЕС OnlineЧитать далееСвернутьТатарстан-24Татарстан-24InkazanПодробнее о событииВ Татарстане в 2022 году начнется перенесенное ранее строительство элеваторного комплексаКазанские ведомости05:57Строительство элеваторного комплекса в Татарстане начнется в 2022 годуТАССвчера в 05:56Самое цитируемоеВ Татарстане в этом году начнется строительство элеваторного комплексаKazanfirst.ru04:43Строительство элеватора в Татарстане перенеслиInkazan03:08В этом году в Татарстане начнется строительство элеваторного комплексаТатарстан-2402:30В 2022 году в Татарстане начнется строительство элеваторного комплекса компании «Август-Агро»Реальное времявчера в 09:19Показать ещёОценить19Поделиться