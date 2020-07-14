Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.

с чего всё началось

В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.

Строительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено

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