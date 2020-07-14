Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСтроительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено

В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.
ТАССвчера в 09:11

Подробнее о событии

Строительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено

Интерфаксвчера в 10:14

Решения об ускорении строительства моста через Лену пока нет

РИА Новостивчера в 11:31

Мост через Лену предложили достроить на год быстрее

РБКвчера в 10:24

Решение о досрочной сдаче моста через Лену еще не принято

Коммерсантъвчера в 14:25

Айсен Николаев: Ленский мост будет построен в 2024 году

SakhaLife.ruвчера в 08:37

Мост через Лену в Якутии будет построен на год раньше

Российская газетавчера в 08:36

Хуснуллин поручил выделить деньги на строительство канализационного коллектора в Якутске

ТАССвчера в 09:11
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Технологии

Геймеры помогут победить COVID-19

Разработчики уверены, что для того, чтобы как-то помочь ученым победить инфекцию, каких-то особенных знаний не потребуется, кроме тех, которые будут предоставлены для анализа по ходу игры.
Live24 05:51
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Общество

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
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Политика

США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов

Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
1
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
297
Кино

В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
Комсомольская правда вчера в 08:29
24
Политика

Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сенатору Елене Мизулиной вопросы по инициативе о запрете на брак между людьми, сменившими пол.
РИА Новости 05:35
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Наука

Генетикам впервые удалось расшифровать «женскую» хромосому

Mockva.ru вчера в 19:14
6
Общество

Мединский допустил перенос шествия «Бессмертного полка»

Москва, 15 июля 2020, 13:11 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть отложено, такое решение обсуждается.
REGNUM 06:11
546
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
17
Происшествия

В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

РИА Новости 04:44
16
Шоу-бизнес

Округлый живот Кэти Перри заметили на пляже Малибу

Место было выбрано красивое – Малибу. При этом купальник певицы подчеркивал ее пышную грудь и округлый живот.
Московский Комсомолец 03:42
2
Автоспорт

В Mercedes опасаются скорости Red Bull в Венгрии

F1news.ru 06:19
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
361
Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс вчера в 04:24
9
Происшествия

На Урале вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

RT на русском 06:03
8
Путешествия

АТОР перечислила готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала те страны, которые официально объявили о готовности принимать российских туристов.
Наша версия вчера в 08:06
810
Политика

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
49
Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
17
Общество

Сафа Хади — о пережитой войне: «Мне было всего 5 лет, но четко отложилось чувство страха»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал, как пережил вторжение американских войск в Ирак в 2003 году.
Матч ТВ 05:10
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Наука

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
13
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
669
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
450
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
260
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
312
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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