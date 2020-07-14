Экономика
ИнтерфаксСтроительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено
В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
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с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАССвчера в 09:11
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Технологии
Геймеры помогут победить COVID-19
Разработчики уверены, что для того, чтобы как-то помочь ученым победить инфекцию, каких-то особенных знаний не потребуется, кроме тех, которые будут предоставлены для анализа по ходу игры.
Live24 05:51
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Общество
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Кино
В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
Комсомольская правда вчера в 08:29
Политика
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сенатору Елене Мизулиной вопросы по инициативе о запрете на брак между людьми, сменившими пол.
РИА Новости 05:35
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Наука
Генетикам впервые удалось расшифровать «женскую» хромосому
Mockva.ru вчера в 19:14
Общество
Мединский допустил перенос шествия «Бессмертного полка»
Москва, 15 июля 2020, 13:11 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть отложено, такое решение обсуждается.
REGNUM 06:11
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
Округлый живот Кэти Перри заметили на пляже Малибу
Место было выбрано красивое – Малибу. При этом купальник певицы подчеркивал ее пышную грудь и округлый живот.
Московский Комсомолец 03:42
Автоспорт
В Mercedes опасаются скорости Red Bull в Венгрии
F1news.ru 06:19
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс вчера в 04:24
Происшествия
На Урале вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
RT на русском 06:03
Путешествия
АТОР перечислила готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала те страны, которые официально объявили о готовности принимать российских туристов.
Наша версия вчера в 08:06
Политика
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Общество
Сафа Хади — о пережитой войне: «Мне было всего 5 лет, но четко отложилось чувство страха»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал, как пережил вторжение американских войск в Ирак в 2003 году.
Матч ТВ 05:10
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35