Экономика
ИнтерфаксСтроительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году
Как отмечается, решение о завершении строительства в 2024 году приято в рамках сроков реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии планируется ускорить на год и завершить в 2024 году вместо запланированного ранее 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.ТАСС08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество
Кабмин анонсировал повышение пенсий для ряда россиян с 1 октября
Будут изменены также оклады военных должностей и выплаты в соответствии с воинскими званиями для категории лиц, которые служат по контракту.
Территория новостей 09:13
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Общество
В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.
RT на русском 09:28
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Есть признаки того, что коронавирус возвращается во Францию, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время интервью телеканалам France 2 и TF.
Rambler News Service 09:07
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Футбол
Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России
"Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.
Газета.Ru 09:19
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Американские эксперты опубликовали статью, посвященную современному российскому военному самолету, способному дать достойный отпор неприятелю в Черноморском регионе.
Народные новости 12 июля в 13:52
Общество
Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа
Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
Общество
Прославившийся на Крымском мосту Кот Мостик станет журналистом
Со стройки Крымского моста кот переезжает в крымскую редакцию РИА Новости. Об этом сообщили в официальном аккаунте "Кот Моста" в Инстаграме.
SM News 08:28
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог
Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.
Аргументы и Факты 09:00
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх украинских диверсантов под Горловкой
RT на русском 10:27
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
Политика
Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии
Российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди написал открытое письмо президенту Владимиру Путину от имени Федеральной национально-культурной автономии греков России, президентом которой он является.
РБК 09:04
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета вчера в 03:13
Футбол
Моуринью назвал позорным решение CAS по делу «Манчестер Сити»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также на сокращение штрафа клуба с €30 млн до €10 млн.
RT на русском 09:43
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 12 июля в 08:54