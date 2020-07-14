Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии планируется ускорить на год и завершить в 2024 году вместо запланированного ранее 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

с чего всё началось

Как отмечается, решение о завершении строительства в 2024 году приято в рамках сроков реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств.

Строительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году

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