Экономика
News.ruСтроительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин. Такие данные приводятся в пояснительной записке, с которой ознакомился РБК. Её подлинность подтвердили несколько источников издания.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
РЖД заложили возможность строительства «железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского», а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020–2022 годы. Это следует из пояснительной записки к документу, с копией которого ознакомился РБК.РБКвчера в 11:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Правление РЖД включило мост на Сахалин в трехлетнюю программу инвестиций
РИА Сахалин-Курилывчера в 20:06
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы
Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.
REGNUM 04:12
Общество
Чеченец, заплакавший на свадьбе сестры, извинился перед Кадыровым
Житель Чечни, который пришел на свадьбу к своей сестре и заплакал, извинился перед главой республики Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».
URA.Ru вчера в 17:19
Авто
Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4
Как стало известно ранее, «пятый» RAV4 получил на российском рынке два новых двигателя семейства Dynamic Force – это 2,0- и 2,5-литровый четырехцилиндровые «атмосферники» мощностью 149 л.с. и 199 л.с. соответственно с комбинированным впрыском и высокой геометрической степень сжатия (13:1). При этом оба охотно «кушают» и 95-й, и 92-й бензин.
Автоновости дня 01 октября в 01:06
Футбол
«Зенит» ведет в счете после первого тайма с «Бенфикой»
3,5 года болельщики ждали в гости Лигу чемпионов и наконец-то дождались.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:07
Гаджеты
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
3DNews вчера в 13:01
Единоборства
Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Кино
Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»
В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28
Футбол
УЕФА назвал номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 01:42
Армия и оружие
ВСУ разрешили использовать оружие в «особый период»
Верховная рада Украины приняла закон № 1224, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие во время «особого периода», сообщил 2 октября парламентский телеканал «Рада».
REGNUM вчера в 14:06
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Общество
В выходные дни в Петербурге может выпасть первый снег
Санкт-Петербургские ведомости 02:39
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Коммерсантъ вчера в 09:54
Энергетика
Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ при прекращении транзита через Украину
Цены на газ могут резко пойти вверх, если в январе 2020 года транзит трубопроводного газа в Европу через территорию Украины прекратится.
ТАСС 02:04
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве
В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.
РБК вчера в 17:56
Общество
Инициатора бунта детских онкологов в центре Блохина отстранили
Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич (на фото третий слева) отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения, сообщает Газета.ру Менткевич был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей.
Национальная служба новостей 01 октября в 02:24
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru вчера в 10:53
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.
Deita.ru вчера в 22:15
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия вчера в 14:03
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18