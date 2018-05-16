Экономика
News.ruСтроительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин. Такие данные приводятся в пояснительной записке, с которой ознакомился РБК. Её подлинность подтвердили несколько источников издания.
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РЖД заложили возможность строительства «железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского», а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020–2022 годы. Это следует из пояснительной записки к документу, с копией которого ознакомился РБК.РБКвчера в 11:07
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Правление РЖД включило мост на Сахалин в трехлетнюю программу инвестиций
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