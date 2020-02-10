Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСтроительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

В Подмосковье и Казани хотят построить 5 новых мусоросжигательных заводов. Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что в связи со строительством мусоросжигательных заводов цена проезда в метро может вырасти.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК02:00

Подробнее о событии

Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»

БИЗНЕС Online07:54

«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

Интерфакс03:22

Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ

Казанский репортер03:58

В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро

Вечерняя Казань03:33

Татарстан нельзя сравнивать с Шиесом – гендиректор «РТ-Инвест»

Inkazan03:31

РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов

Kazanfirst.ru05:12

«Дочка» «Ростеха» ответила на обвинения в спонсировании протестов в Шиесе

РБК04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

Газета.Ru вчера в 22:32
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Шоу-бизнес

На премии «Оскар» актрису сравнили с лобстером из-за платья

Пользователи «Инстагарм» высмеяли образ актрисы, сравнив ее с лобстером и спагетти.
RuNews24.ru 04:13
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Футбол

Сергей Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.
Piter.tv 08:04
Футбол

«Сельта» Смолова одержала волевую победу над «Севильей»

«Сельта» обыграла «Севилью» в матче 23-го тура Примеры (2:1). У победителей забитыми голами отметились Яго Аспас и Пионе Систо.
Metaratings вчера в 14:25
Армия и оружие

На Украине анонсировали введение электронного военного билета

В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Взгляд.ру 02:33
Футбол

СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
РБК 11:30
Футбол

Рейтинг футбольных регионов России. Исследование РБК и Sport Connect

Рейтинг самых футбольных регионов России был составлен на основании следующих критериев: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.
РБК 09:00
Происшествия

Мультимиллионер и политик Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

Айрат Хайруллин находился на борту вертолета, который рухнул сегодня неподалеку от Казани. Всего в транспортном средстве было три человека.
StarHit.ru 07 февраля в 10:43
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Футбол

Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии

Чемпионат 10:22
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

ТАСС 07:57
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Приморье

Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:25
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv 05:06
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Футбол

«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы

По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Чемпионат 11:20
Экономика

Инфляция в Приволжье по итогам 2019 года опустилась ниже 3%

Инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) по итогам 2019 года составила 2,7% (2018 г. – 4,2%).
Волжская правда (г. Волжск) 09:22
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra 12:46
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве

RT на русском 11:48
Политика

В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров

Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
REGNUM 05:40
Кино

На Первом канале выходит психологическая драма «Триггер»

Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова и Игорь Костолевский.
RuNews24.ru 07:10
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Общество

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.
Парламентская газета 05:02
Происшествия

В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»

Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное