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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСтроительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

В Подмосковье и Казани хотят построить 5 новых мусоросжигательных заводов. Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что в связи со строительством мусоросжигательных заводов цена проезда в метро может вырасти.
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Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
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