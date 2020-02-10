Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.

с чего всё началось

В Подмосковье и Казани хотят построить 5 новых мусоросжигательных заводов. Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что в связи со строительством мусоросжигательных заводов цена проезда в метро может вырасти.

Общество МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Политика Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Общество Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса "Именно поэтому - сегодня хотел вам сообщить первым новость - я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал Мишустин.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.

Политика Зеленский уволил главу своего офиса Богдана Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.

Игры BioWare: Anthem будет полностью переработана Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.

Армия и оружие Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.