Экономика
РБКСтроительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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с чего всё началось
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.РБК02:00
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