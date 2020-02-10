Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.

с чего всё началось

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

Музыка Скандалистка Ницой назвала козлами членов жюри национального отбора на «Евровидение» Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала исполнителей, участвовавших в первом полуфинале национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», за «перескакивание на русский язык», а также обозвала членов жюри козлами.

Музыка Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».

Политика В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).

Политика Песков объяснил значение слов Лукашенко перед встречей с Путиным В пятницу в Сочи прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросу поставок белорусской стороне нефти и газа.

Наука В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.

Происшествия МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Кино В Голливуде вручили премии «Оскар» В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.