Общество

РБКРБКСтроительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Читать в источнике
Комментировать158
с чего всё началось

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК02:00

Подробнее о событии

Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»

БИЗНЕС Online07:54

«Дочка» «Ростеха» ответила на обвинения в спонсировании протестов в Шиесе

РБК04:00

Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ

Казанский репортер03:58

В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро

Вечерняя Казань03:33

Татарстан нельзя сравнивать с Шиесом – гендиректор «РТ-Инвест»

Inkazan03:31

«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

Интерфакс03:22

РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов

Kazanfirst.ru05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Общество

Скончался российский разведчик Александр Голубев

В Службе внешней разведки России сообщили о смерти разведчика, генерал-лейтенанта в отставке Александра Голубева, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:11
Кино

Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
ТАСС вчера в 23:28
Гаджеты

Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa 05:27
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Здоровье

Более 20 тысяч человек в РФ попали под наблюдение из-за коронавируса

Свыше 20 тысяч человек в России оказались под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Общественная служба новостей 09:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
News.ru вчера в 13:17
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:12
Футбол

Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Чемпионат 05:48
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске

Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 04:57
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru 08:56
Политика

Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.
Газета.Ru 08:29
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
РИА Новости 09:50
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

ТАСС 08:17
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Жертвами шторма «Кьяра» в Европе стали шесть человек

Разбушевавшийся в Европе шторм «Кьяра» уже унес жизни шести человек, передает Associated Press.
Ридус 08:05
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Здоровье

Китайские медики сомневаются в качестве тестов на коронавирус

Китайские врачи начали сомневаться в надежности тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 08:08
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Финансы

Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка

Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.
Финмаркет 07:31
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное