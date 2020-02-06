Экономика
РБКСтроительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
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Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Экономика
Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon
Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
Происшествия
Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН
Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
Спорт
Большунов выиграл золото на масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
Общество
В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Происшествия
Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России
В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Армия и оружие
Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400
С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о «моменте истины»
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Армия и оружие
НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Якобы недавно Россия запустила специальный спутник-инспектор, который летит вслед за американским разведывательным аппаратом.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» захотели продать
Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам.
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Общество
Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года
Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Экономика
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
Общество
На Сахалине повысили минимальную заработную плату
Минимальную заработную плату повысили в Сахалинской области.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Гаджеты
Наконец Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10
Российское подразделение Huawei ранее сообщало о планах выпустить обновление для Huawei P20 и Huawei P20 Pro в апреле-июне 2020 года.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".