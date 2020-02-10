Экономика

РБКРБКСтроительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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с чего всё началось

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
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Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ

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