Экономика

РБКРБКСтроительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Читать в источнике
Комментировать175
с чего всё началось

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБКвчера в 02:00

Подробнее о событии

Татарстан нельзя сравнивать с Шиесом – гендиректор «РТ-Инвест»

Inkazanвчера в 03:31

РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов

Kazanfirst.ruвчера в 05:12

Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ

Казанский репортервчера в 03:58

В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро

Вечерняя Казаньвчера в 03:33

Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:54

«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

Интерфаксвчера в 03:22

«Дочка» «Ростеха» ответила на обвинения в спонсировании протестов в Шиесе

РБКвчера в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
Футбол

Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.
РИА Новости 09:53
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Известия 09:47
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
Экономика

Глава ФРС США: коронавирус повлияет на всю глобальную экономику

Мировая экономика будет испытывать негативные последствия из-за вспышки коронавируса в Китае, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 11 февраля в докладе конгрессу США.
Красная весна 10:31
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Политика

Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО

Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:58
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Общество

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.
RT на русском 10:24
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
Происшествия

Доцент Соколов останется в «Бутырке» до середины апреля

Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля.
REGNUM 09:55
Авто

Новый Renault Logan впервые вышел на тесты

Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
SpeedMe 05:47
Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Политика

Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ 09:25
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:16
Общество

Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
RT на русском 02:48
Экономика

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

В компаниях по добыче угля, алмазов и минеральных удобрений считают, что инициатива Минфина несет риски для отраслей, поскольку приведет к увеличению цен и сокращению инвестиций.
Газета.Ru 00:57
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями

Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Salt Mag 02:49
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Astera 05:42
Игры

Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

Игромания.ру вчера в 07:54
Происшествия

Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене

Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Известия 07:21
Общество

В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»

В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
Национальная служба новостей 10:22
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
Здоровье

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
REGNUM 06:40
Происшествия

Подозреваемый в серии изнасилований мужчина задержан в Москве

Газета.Ru 09:27
Культура

«Оскар-2020» побил антирекорд по просмотрам

Политическая Экспертиза 08:59
Происшествия

В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус

Полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника из Тюмени, опубликовавшего в социальной сети видеопранк, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
РИА Новости 07:47
Общество

Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Discover24 04:25
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Общество

Четыре страны отказались принять лайнер Westerdam из-за коронавируса

Московский Комсомолец 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное