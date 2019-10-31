Представитель Медведева отказался от комментариев, представитель Минтранса и курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова не ответили на запрос. Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.

с чего всё началось

Третий этап стартует в 2021 г., это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 г. завершим эту работу. В 2022 г. мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.

Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, новую дорогу полностью проложат к 2027 году, сообщает РИА "Новости".

Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году

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