Транспорт
РЕН ТВСтроительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, новую дорогу полностью проложат к 2027 году, сообщает РИА "Новости".
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Третий этап стартует в 2021 г., это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 г. завершим эту работу. В 2022 г. мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.
— Максим Акимов, российский политикБудущее России. Национальные проекты 04:02
с чего всё началось
Представитель Медведева отказался от комментариев, представитель Минтранса и курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова не ответили на запрос. Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.Ведомостивчера в 16:15
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