Транспорт

РЕН ТВРЕН ТВСтроительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, новую дорогу полностью проложат к 2027 году, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать88
Максим Акимов
Третий этап стартует в 2021 г., это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 г. завершим эту работу. В 2022 г. мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.
— Максим Акимов, российский политикБудущее России. Национальные проекты 04:02
с чего всё началось

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Представитель Медведева отказался от комментариев, представитель Минтранса и курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова не ответили на запрос. Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомостивчера в 16:15

Подробнее о событии

«Стратегия известна, сроки обозначены»: Медведев дал зеленый свет автобану Москва – Казань

БИЗНЕС Online07:06

Премьер-министр РФ одобрил строительство трассы Москва — Казань

Татар-информ01:36

Акимов назвал сроки строительства и сдачи автотрассы Москва — Казань

РБК05:24

Стоимость строительства трассы Москва-Казань составит около 730 млрд рублей

Интерфакс06:15

Акимов подтвердил планы построить новую трассу из Москвы в Казань к 2027 году

Ведомости04:15

Строительство скоростной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году

РИА Новости04:30

Назван срок завершения дорожного мегапроекта в России

Lenta.ru06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

РИА Новости 08:57
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Беглая кассирша Хайруллина признала в суде свою вину

Реальное время 07:13
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Фигурное катание

Загитова берется за дело: Гран-при Франции стартует в Гренобле

РИА Новости вчера в 17:15
Экономика

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.
РБК вчера в 12:20
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Футбол

Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном». Эту встречу пропустит капитан лондонцев Гранит Джака.
Спорт-Экспресс 09:42
Общество

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

РБК 05:33
Общество

Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии

Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в люди

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Петр Чернышев впервые посетил публичные мероприятия с момента появления тревожных слухов о его жене — актрисы Анастасии Заворотнюк.
Суть событий 09:33
Армия и оружие

Ровно год назад на 82 СРЗ в Рослякове затонул плавучий док

Ровно год назад, 30 октября, в Рослякове во время планового выхода единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док размером с Красную площадь.
Аргументы и Факты - Мурманск 30 октября в 06:25
Происшествия

После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск

Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 09:43
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом за всю историю США

Президент Сирии Башар Асад в интервью гостелеканалам назвал главу США Дональда Трампа лучшим из американских лидеров за всю историю страны, поскольку он откровенно заявляет о своих целях, например о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.
Life.ru вчера в 18:09
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

В Петушках горит торговый центр

В Петушках горит торговый центр «Ценопад», написали очевидцы происшествия в покровском паблике.
Владимирские новости 05:30
Политика

Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 09:58
Единоборства

Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Общество

В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова

Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.
Lenta.ru 09:40
Хоккей

Сятери, Яруллин и Шипачев признаны лучшими игроками октября в КХЛ

ТАСС Спорт 05:46
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
ProstoProSport вчера в 10:20
Общество

Названа дата введения по всей России налога для самозанятых

С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Газета.Ru 09:35
Футбол

Караваев ответил, будет ли для него особенным матч с ЦСКА

Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, чего ждет от матча против ЦСКА в 15-м туре чемпионата России по футболу.
Нева Спорт 09:48
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Политика

Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа

Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Политика

Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Российская сторона досрочно завершила работу по поставкам компонентов С-400 на территорию Турции.
News.ru 05:21
Происшествия

У самолета над Тюменью отказал двигатель, он вырабатывает топливо

У самолета Superjet-100 над Тюменью отказал двигатель, он вырабатывает топливо, сообщает Интерфакс.
РЕН ТВ 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное