Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.

с чего всё началось

Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.

«С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — цитирует РИА Новости Акимова. По его словам, полная готовность трассы будет обеспечена к 2027 году.

Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

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