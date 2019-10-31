Транспорт
RT на русскомСтроительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
«С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — цитирует РИА Новости Акимова. По его словам, полная готовность трассы будет обеспечена к 2027 году.
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Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.
— Максим Акимов, российский политикТАСС 03:50
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.Ведомостивчера в 16:15
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