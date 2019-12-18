Общество
Газета.RuСтроительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовал сайт ведомства. Как стало известно, в декабре 2019 года прошли последние выездные проверки.
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Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Единоборства
Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боя с Емельяненко
Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал об изменениях в своей жизни после нокаута от бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Общество
В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
Экономика
Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия возместит потери Белоруссии от налогового маневра путем ввода обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов на сумму до $1,5 млрд.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Футбол
Как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей
«Барселона» разошлась миром с «Реалом Сосьедад», а «Реал» — с «Валенсией».
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Общество
Роструд напомнил о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году
Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в следующем году, сообщили «РИА Новости» в Роструде.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Энергетика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Кино
Опубликованы кадры постельных сцен из сериала «Ведьмак»
В Сети были опубликованы откровенные кадры из сериала "Ведьмак". Снимками поделился пользователь Reddit под ником PieSar.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала
Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
Общество
Губернатор Приамурья решил сделать 31 декабря выходным днём
Губернатор Приамурья Василий Орлов принял решение сделать 31 декабря выходным днём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".