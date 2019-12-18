Транспорт
Газета.RuСтроительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовал сайт ведомства. Как стало известно, в декабре 2019 года прошли последние выездные проверки.
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Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста
RT на русскомвчера в 15:40
Правительство наделило Росавтодор разрешительными полномочиями на объектах Крымского моста
Risknews16 декабря в 08:25
Росавтодор сможет выдавать разрешения на строительство отдельных этапов моста в Крым
Интерфакс - Россия16 декабря в 06:15
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