Транспорт

Газета.RuГазета.RuСтроительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовал сайт ведомства. Как стало известно, в декабре 2019 года прошли последние выездные проверки.
Читать в источнике
Комментировать300

Подробнее о событии

Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

ТАССвчера в 12:47

Достроенную железнодорожную часть Крымского моста показали на видео

Lenta.ruвчера в 11:29

Росреестр поставил на кадастровый учёт ж/д часть Крымского моста

Интерфаксвчера в 11:40

Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста

RT на русскомвчера в 15:40

Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

РИА Новостивчера в 09:40

Правительство наделило Росавтодор разрешительными полномочиями на объектах Крымского моста

Risknews16 декабря в 08:25

Росавтодор сможет выдавать разрешения на строительство отдельных этапов моста в Крым

Интерфакс - Россия16 декабря в 06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

REGNUM 17 декабря в 12:32
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Lenta.ru вчера в 20:47
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма 17 декабря в 07:08
Происшествия

При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

REGNUM вчера в 21:39
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Происшествия

В Кинешме насмерть сбили девятилетнюю девочку

Автомашина, за рулем которой предположительно находился сбивший пешеходов водитель, обнаружена сотрудниками вневедомственной охраны по полицейской ориентировке недалеко от места ДТП.
Кинешемец.RU вчера в 13:33
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.
РИА Новости вчера в 16:00
Здоровье

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
ТАСС вчера в 22:26
Технологии

Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов

Tele2 запустила новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов.
CNews вчера в 04:22
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

Механик American Airlines чуть не убил 150 человек в США

Механик American Airlines Ахмед Алани повредил навигационную систему самолета и чуть не убил полторы сотни пассажиров.
Российская газета вчера в 22:40
Единоборства

Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть

Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Sport24.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Спорт

Путин наградил министра спорта РФ орденом Александра Невского

Валерий Шарифулин / ТАСС Российский лидер Владимир Путин наградил министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
РЕН ТВ вчера в 05:19
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости 17 декабря в 21:13
Биатлон

Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе.
Чемпионат вчера в 06:34
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Транспорт

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

ТВС-2МС является модернизированной версией Ан-2. Главное его отличие — замена советского двигателя АШ-62ИР на американский ТРЕ-331-12.
Коммерсантъ 00:23
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Футбол

Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне

Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Советский спорт вчера в 09:08
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Раскрыты детали подбора платья для королевы Великобритании к Рождеству

Праздничное платье для Елизаветы II начинают выбирать еще за два месяца до Рождества.
Профиль 17 декабря в 09:00
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда 17 декабря в 10:36
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала Собчак о своих гонорарах и одержимости Фадеевым

Ксению Собчак очень удивило, что Закирова, как и Ольга Серябкина, подписали контракт с продюсером, не читая документ.
Вечерняя Москва вчера в 05:39
Политика

Госдума закрывает осеннюю сессию

Сегодня, 18 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17 декабря в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное