Общество

Вести.RuВести.RuСтроительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба ведомства.
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Росреестр поставил на учет железнодорожную часть Крымского моста

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Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста

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Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста

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Росреестр поставил на кадастровый учёт ж/д часть Крымского моста

Интерфакс11:40

Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

РИА Новости09:40
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Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м

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