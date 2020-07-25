Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
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Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info. Отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает
NDR Info.
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