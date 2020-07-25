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РИА Новости
РИА Новости

Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info. Отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, поскольку строительство ведется в зоне, где со времен Второй мировой войны осталось множество снарядов, российским кораблям пришлось запрашивать спецразрешение у датского правительства, сообщает
 NDR Info.
Вести.Ru09:58
Подробнее о событии
Вести.Ru

В строительство «Северного потока-2» вмешалась треска

Вести.Ru09:58
РЕН ТВ

Нерест трески вмешался в строительство «Северного потока-2»

РЕН ТВ09:57
РИА Новости

Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески

РИА Новости08:24
Взгляд.ру

Строительство «Северного потока – 2» затормозилось по необычной причине

Взгляд.ру08:51
Московский Комсомолец

Названа необычная причина приостановки строительства «Северного потока-2»

Московский Комсомолец08:46
Lenta.ru

Строительству «Северного потока-2» помешала треска

Lenta.ru08:59
ФАН

Строительству «Северного потока — 2» помешала треска

ФАН03:45

Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы

Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.
Эхо Москвы08:01
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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости08:33
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Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК06:29
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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