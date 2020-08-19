Строителя «Северного потока-2» охраняли российские военные корабли
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Корабли Военно-морского флота России сопровождали трубоукладчик "Академик Черский", когда он переходил из Владивостока в Калининград. Вместе с ним шли суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко", об этом агентству "Интерфакс" рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.В источнике
С чего всё началось
Совбез РФ: Россия должна обеспечить безопасность своей зоны в Арктике
По словам Попова, на развитие влияния в Арктике наряду с Россией претендуют также США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. "США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России.
Интерфакс - Россия03:02
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