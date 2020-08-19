Строителя «Северного потока-2» охраняли российские военные корабли

Корабли Военно-морского флота России сопровождали трубоукладчик "Академик Черский", когда он переходил из Владивостока в Калининград. Вместе с ним шли суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко", об этом агентству "Интерфакс" рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.