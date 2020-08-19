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Вести.Ru
Вести.Ru

Строителя «Северного потока-2» охраняли российские военные корабли

Корабли Военно-морского флота России сопровождали трубоукладчик "Академик Черский", когда он переходил из Владивостока в Калининград. Вместе с ним шли суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко", об этом агентству "Интерфакс" рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс - Россия

Совбез РФ: Россия должна обеспечить безопасность своей зоны в Арктике

По словам Попова, на развитие влияния в Арктике наряду с Россией претендуют также США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. "США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России.
Интерфакс - Россия03:02
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РИА Новости

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда

РИА Новости08:07
Коммерсантъ

Совбез РФ объяснил охрану трубоукладчика для «Северного потока-2» боевыми кораблями

Коммерсантъ07:52
РБК

Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

РБК05:07
REGNUM

Боевые корабли ВМФ РФ обеспечили охрану судов для «Северного потока — 2»

REGNUM06:46
Lenta.ru

Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Lenta.ru06:04
Газета.Ru

Боевые корабли ВМФ России охраняют суда для «Северного потока — 2» от провокаций

Газета.Ru07:26
ТВ Центр

Россия направила боевые корабли в район строительства «Северного потока-2»

ТВ Центр02:48

«Пегас» расширил список отелей для перебронирования в Турции

Согласно сообщению «Пегаса» замена путевок на 2020 год допускается с любого направления на курорты Антальи, Даламана и Бодрума с вылетами с 18 августа по 30 ноября и размещением в объектах из списка, опубликованного на официальном сайте туроператора.
ТурДомвчера в 13:15
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Серж Саргсян пообещал удар из информационного «Искандера» по Армении

По словам Саргсяна, во время апрельских боев за Карабах был подготовлен проект Договора о стратегической взаимопомощи между Арменией и фейковым режимом на оккупированных территориях Азербайджана, представляемым Ереваном как "НКР".
Вестник Кавказа05:48
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Муфтият Дагестана запретил женское обрезание

Муфтият Дагестана выпустил фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики), в которой говорится о том, что женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения.
Lenta.ru08:07
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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