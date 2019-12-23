Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС. Ранее Allseas приостановила участие в российском проекте из-за американских санкций.

Экономика WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.

Политика Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.

Политика Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17 Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.

Происшествия В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Политика Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Шоу-бизнес Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло» Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.

Армия и оружие В случае войны дальняя авиация России «достанет» врага из Арктики В интервью РИА «Новости» Жихарев отметил, что при угрозе ядерного конфликта или вторжения сил противника на российскую территорию поднятие в воздух стратегической авиации должно продемонстрировать готовность России применить ядерное оружие.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Общество Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.

Политика Новый глава украинского института нацпамяти назвал задачи на пять лет Дробович заявил, что приоритетами на пять лет работы УИНП станут также усилия на международной арене по признанию массового голода 1933 года (голодомора) геноцидом украинцев и противодействию «российской агрессии», передает ТАСС.