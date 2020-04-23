Коронавирус

Большое РадиоБольшое РадиоСтройка в Белокаменке продолжится

Все заболевшие коронавирусом в Белокаменке являются сотрудниками компании «Велесстрой», которая на днях отправила чартерным рейсом часть работников после двухнедельного карантина.
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Подрядчик НОВАТЭКа под Мурманском вывез из очага коронавируса 475 вахтовиков

Интерфакс - Россиявчера в 06:38

На рабочей площадке «Новатэка» в Мурманской области выявлены еще 43 случая коронавируса

Росбалт23 апреля в 19:17

Новокуйбышевские вахтовики вернулись из Мурманской области, где зафиксирована вспышка коронавируса

НСК 6322 апреля в 03:47

Мурманские чиновники не увидели причин останавливать стройку «НОВАТЭКа» из-за коронавируса

Интерфакс23 апреля в 07:48

Губернатор: Режим самоизоляции будет продлён

Северпост23 апреля в 06:26

Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке

Би-порт23 апреля в 06:25

Стройка в Белокаменке продолжится

Большое Радио23 апреля в 07:40
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Музыка

99-летний ветеран возглавляет британские музыкальные чарты

Ревизор.ру 01:15
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
141
Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
2
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 23 апреля в 09:19
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
205
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
18
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,8K
Шоу-бизнес

Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
1,5K
Общество

В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
18
Общество

Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек

Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
5
Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
98
Политика

Медведчук отметил рост симпатий украинцев к России

54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России, это доказывает необходимость сотрудничества между странами, считает председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
ФАН вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч стал соседом Павла Прилучного в Подмосковье

Дни24 вчера в 03:44
2
Здоровье

В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор

Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.
Вести.Ru 04:17
Футбол

Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Экономика

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 04:03
10
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
201
Авто

АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели

Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты.
Российская газета 22 апреля в 09:00
50
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
1,3K
Общество

Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне

Газета.Ru 03:55
1
Наука

Эффективность «Арбидола» при лечении от коронавируса оценили ученые

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ходе своих исследований китайские специалисты пришли к выводу, что популярное лекарство "Арбидол" не помогает при коронавирусе.
Уфимские Заметки 01:40
163
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
245
Общество

Главврач московской больницы рассказал о последствиях эпидемии

После завершениями эпидемии коронавируса люди станут более внимательными к соблюдению санэпиднорм, считает главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.
РИА Новости 04:05
2
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.
Российская газета 04:21
1,1K
Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:27
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
1,8K
Общество

Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно

Поребрик.Медиа вчера в 23:25
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
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