Коронавирус

DP.RUDP.RUМурманские власти не видят оснований для остановки стройки «НОВАТЭКа»

Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в посёлке Белокаменка Кольского района, где компания "НОВАТЭК-Мурманск" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в рамках проекта "Арктик СПГ 2".
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Новокуйбышевские вахтовики вернулись из Мурманской области, где зафиксирована вспышка коронавируса

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Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб

Политика Сегодня 23 апреля в 00:29
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США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
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Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
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Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

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Гид по наставничеству: как внедрить в компании институт менторов

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Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
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Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
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Петербургские школьники уйдут на летние каникулы с 1 мая

Администрация Санкт-Петербурга сообщила о решении отравить школьников города на летние каникулы с 1 мая.
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В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

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