Коронавирус
DP.RUМурманские власти не видят оснований для остановки стройки «НОВАТЭКа»
Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в посёлке Белокаменка Кольского района, где компания "НОВАТЭК-Мурманск" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в рамках проекта "Арктик СПГ 2".
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
На рабочей площадке «Новатэка» в Мурманской области выявлены еще 43 случая коронавируса
Росбалт23 апреля в 19:17
Мурманские чиновники не увидели причин останавливать стройку «НОВАТЭКа» из-за коронавируса
Интерфакс23 апреля в 07:48
Подрядчик НОВАТЭКа под Мурманском вывез из очага коронавируса 475 вахтовиков
Интерфакс - Россиявчера в 06:38
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 14:37
Общество
Во Владимирской области провели более 13 тыс. тестов на коронавирус
Областные лаборатории провели более 13 тысяч тестов на коронавирус, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии в Петушинском районе — 853 исследования.
REGNUM вчера в 09:57
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Общество
В Липецкой области разрешили пробежки и прогулки с семьей
Жители Липецкой области с завтрашнего дня смогут выходить на улицу для одиночных пробежек и прогулок с членами семьи, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Армия и оружие
Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб
Политика Сегодня 23 апреля в 00:29
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом
В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
Вести.Ru 03:30
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
Общество
В МГУ, по некоторым данным, готовят крупнейшую реформу в истории вуза
Эхо Москвы вчера в 16:04
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
Футбол
Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
Гаджеты
Xiaomi выпустила талисман смартфона Mi 10 Youth Edition
OAnews 22 апреля в 05:27
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Экономика
Гид по наставничеству: как внедрить в компании институт менторов
В основе наставничества лежит уникальная для рынка экспертиза ментора, персонализированный подход и эффективная коммуникация.
РБК 22 апреля в 08:57
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Здоровье
За сутки у 64 человек в Ростовской области выявлен коронавирус
По информации Роспотребнадзора на 10:30, пятницы, 24 апреля на территории Ростовской области подтверждено 64 новых случая заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 05:19
Общество
В Саратовской области разрешена работа парикмахерских
Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
Репортер64 вчера в 11:18
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Петербургские школьники уйдут на летние каникулы с 1 мая
Администрация Санкт-Петербурга сообщила о решении отравить школьников города на летние каникулы с 1 мая.
Pravda.Ru 02:53
Авто
В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире
RuNews24.ru вчера в 14:45
Происшествия
В Новосибирской области выявили 38 новых случаев коронавируса
38 пациентам в Новосибирской области поставили диагноз «коронавирус» за последние сутки.
Atas.info 00:35