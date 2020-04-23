Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в посёлке Белокаменка Кольского района, где компания "НОВАТЭК-Мурманск" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в рамках проекта "Арктик СПГ 2".

Мурманские власти не видят оснований для остановки стройки «НОВАТЭКа»

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