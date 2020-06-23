Экономика
РБК«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд
Речь идет о ветке длиной около 800 км, которая соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии, стоимость контракта — около 160 млрд руб. Договор на подрядные работы заключен в конце мая, сообщил один из собеседников РБК.
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с чего всё началось
«Газпром» выбрал «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай. Об этом РБК рассказали два источника, близких к СТНГ, и собеседник, близкий к «Газпрому».РБК01:00
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Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
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Общество
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Здоровье
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Вечерние Ведомости вчера в 11:55
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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Bimru.ru 21 июня в 02:46
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Российская газета вчера в 11:17
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
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РБК вчера в 23:00
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В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Причину долгого угасания эпидемии коронавируса назвал ученый
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Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»
«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде — Их решение рискованное, но соответствует европейскими нормам и, мать его, здравому смыслу, — написал Рыженко в своем Telegram-канале.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10