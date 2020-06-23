Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», сообщает РБК. Речь идет об участке длиной около 800 км между Ковыктинским месторождением в Иркутской области и Чаяндинским в Якутии.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд

Речь идет о ветке длиной около 800 км, которая соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии, стоимость контракта — около 160 млрд руб. Договор на подрядные работы заключен в конце мая, сообщил один из собеседников РБК.
РБК01:00

Подробнее о событии

Источник: «Газпром» завершает сделку по покупке «Стройтранснефтегаза»

ТАСС03:08

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ02:59

Газопровод «Сила Сибири» в Якутии строился с нарушениями

SakhaNewsвчера в 22:37

РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Ведомости01:37

СМИ назвали подрядчика, который достроит «Силу Сибири»

REGNUM01:17

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд

РБК01:00

На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей

Lenta.ru02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

RT на русском вчера в 11:53
901
Политика

Трамп хотел в 2018 году ввести санкции против РФ из-за Сирии – Болтон

Вашингтон, 23 июня 2020, 09:30 — REGNUM Дополнительные санкции в отношении России собирался ввести в 2018 году во время обострения ситуации в Сирии президент США Дональд Трамп, однако впоследствии он передумал.
REGNUM 02:30
Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

В Дании агрессивно отреагировали на статью президента Владимира Путина. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:31
805
Общество

В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Футбол

Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:15
Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
824
Общество

Эксперт назвал причину длительного угасания пандемии коронавируса

Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования.
Газета.Ru 01:26
144
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
209
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
287
Происшествия

Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

РИА Новости вчера в 13:02
168
Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
1,1K
Футбол

Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»

«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде — Их решение рискованное, но соответствует европейскими нормам и, мать его, здравому смыслу, — написал Рыженко в своем Telegram-канале.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
1K
Наука

На должность ректора УлГТУ претендуют четыре кандидата

16 июня Аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ в дистанционном формате провела аттестацию кандидатов на должность ректора Ульяновского государственного технического университета.
Ulpressa 00:39
Общество

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
Piter.tv 03:35
302
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,4K
Политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
20K
Шоу-бизнес

Айза Анохина рассказала о «стремной» пассии бывшего мужа

Слово и Дело 02:57
2
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

Стрелял дачник из поселка Мельниково. Его участок находится недалеко от береговой линии. Увидев лодку, мужчина взялся за ружье.
Российская газета вчера в 03:26
245
Происшествия

Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Lenta.ru 02:44
67
Здоровье

80 человек вылечили от коронавируса с помощью нового препарата

С помощью нового препарата удалось вылечить 80 человек. Все они были выписаны из инфекционных госпиталей, сообщили в оперштабе.
Newsler.ru 03:18
1
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes.
REGNUM 03:59
42
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

Bimru.ru 21 июня в 02:46
336
Здоровье

Дело о массовом заражении в Покровской больнице рассмотрят в суде

COVID-19 подхватили 68 человек. Суд Северной столицы зарегистрировал материалы на Покровскую больницу.
Neva.Today вчера в 12:45
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
299
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
348
Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
98
Авто

Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval

Профиль 21 июня в 04:50
35
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
124
Технологии

Microsoft закрывает свою платформу для стриминга игр

Компания Microsoft объявила о том, что стриминговая платформа Mixer закроется 22 июля.
Российская газета 03:27
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное