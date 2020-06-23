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«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», сообщает РБК. Речь идет об участке длиной около 800 км между Ковыктинским месторождением в Иркутской области и Чаяндинским в Якутии.В источнике
С чего всё началось

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд

Речь идет о ветке длиной около 800 км, которая соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии, стоимость контракта — около 160 млрд руб. Договор на подрядные работы заключен в конце мая, сообщил один из собеседников РБК.
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Источник: «Газпром» завершает сделку по покупке «Стройтранснефтегаза»

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«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

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«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд

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